Gobernador dice no opinar por protesta vs. la Ley Serrano

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego de la manifestación de representantes de medios de información y otros sectores en contra de la "Ley Serrano" en el Congreso del Estado, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, minimizó el ejercicio ciudadano, al considerar que trató de una acción "muy municipalizada".

En breve comentario ante la prensa, dijo que se abstiene de ahondar en la inconformidad mostrada contra el Poder Legislativo, porque no busca "meterse en grillas".

El mandatario estatal atribuyó que los cuestionamientos planteados por la prensa para conocer su postura tras la movilización, surgieron

del presidente municipal priista Enrique Francisco Galindo Ceballos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Yo no me voy a meter en grillas. Yo creo que es lo que quiere el alcalde (Enrique Francisco Galindo Ceballos), que opine algo", expuso.

Posteriormente a iniciar la pavimentación de calles en la colonia Bellas Lomas, ubicada al sur de la capital potosina, espetó ante los beneficiados con programas sociales, que el gobierno municipal "trae su desmadre" hacia las y los congresistas potosinos.

Anunció que el Gobierno del Estado presentará dos iniciativas en el Legislativo, consistentes en que el estado pagará el servicio de agua potable a los adultos mayores y quien no reciba el suministro no pagará el recibo.