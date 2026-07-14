Impulsan revisión de condiciones laborales en medios

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Las empresas de comunicación en San Luis Potosí podrían quedar bajo revisión de las autoridades laborales.

El Congreso del Estado recibió un exhorto para solicitar a las secretarías del Trabajo y Previsión Social, federal y estatal, realizar inspecciones a los medios de comunicación y verificar que cumplan con la legislación laboral en materia de seguridad social y prestaciones para periodistas.

El Punto de Acuerdo, presentado por la diputada Sara Rocha Medina y turnado a comisiones para su análisis, busca que las autoridades revisen si las empresas garantizan a periodistas estabilidad laboral, acceso a la seguridad social y prestaciones conforme a la ley.

La legisladora argumentó que asegurar condiciones de trabajo dignas y el respeto a los derechos humanos del gremio es indispensable para su desarrollo profesional y social.

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"Se busca exhortar respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen inspecciones a las empresas de medios de comunicación, para verificar el cumplimiento en apego a la normatividad aplicable de las condiciones laborales, especialmente de las personas periodistas que les permita gozar de estabilidad laboral, prestaciones sociales y económicas, su desarrollo profesional y emocional", apunta el documento.

La propuesta fue presentada días después de que periodistas expusieran ante el Congreso la precariedad laboral que enfrenta el sector y cuestionaran la falta de resultados de la recién creada Comisión Especial de Atención a Periodistas.

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Durante ese encuentro, el periodista Pepe Alemán planteó que la asignación de publicidad oficial se condicione a que las empresas periodísticas acrediten brindar seguridad social y prestaciones a sus trabajadores, al considerar incongruente que reciban recursos públicos mientras mantienen reporteros sin derechos laborales.

También propuso crear un fideicomiso para apoyar a comunicadores que enfrenten enfermedades, gastos médicos o carezcan de seguro de vida.

Sin embargo, Rocha Medina reconoció que la Comisión Especial de Atención a Periodistas no tiene facultades para resolver directamente las problemáticas planteadas por el gremio, por lo que su alcance estará limitado a impulsar reformas, emitir exhortos ante las autoridades correspondientes y dar seguimiento a las demandas expuestas por las y los comunicadores.