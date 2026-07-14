Crecen 20% las quejas fiscales en SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las quejas de contribuyentes ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente aumentaron 20 por ciento en San Luis Potosí durante 2026, principalmente por bloqueos de cuentas bancarias, devoluciones de impuestos no entregadas, facturas desconocidas y cancelación de sellos digitales.

José Gabriel Gómez Rodríguez, delegado de Prodecon en el estado, informó que hasta julio se han presentado 512 quejas, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Nueve de cada diez casos, aseguró, concluyeron con una respuesta favorable para el contribuyente.

Advirtió que este tipo de problemas no afecta únicamente a grandes empresas, sino también a propietarios de papelerías, carnicerías, imprentas y otros pequeños negocios que dependen de sus cuentas para pagar nóminas y proveedores.

Explicó que cuando una cuenta bancaria es inmovilizada, Prodecon puede identificar en un plazo aproximado de tres días qué autoridad ordenó el bloqueo, cuál fue el motivo y qué alternativas existen para buscar su liberación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En lo que va del año, la delegación ha brindado 5 mil 237 servicios, 20 por ciento más que en 2025. De ese total, 4 mil 601 corresponden a asesorías y 124 a medios de defensa legal.

Gómez Rodríguez señaló que ocho de cada diez representaciones jurídicas concluyen satisfactoriamente para los usuarios, mientras que en los procedimientos de devolución de impuestos nueve de cada diez casos obtienen una resolución favorable.

LEA TAMBIÉN Advierten de fraudes en trámites del SAT El delegado de la Prodecon advierte sobre los riesgos de fraude

Entre los servicios más solicitados se encuentran la elaboración de declaraciones, la orientación sobre regímenes fiscales, la generación de facturas y cadenas de pago, así como la defensa frente a multas impuestas por el SAT, la Secretaría de Finanzas, el IMSS, Infonavit y otras autoridades.

El delegado reconoció que no todas las multas son improcedentes, pero explicó que Prodecon también puede ayudar a solicitar reducciones o pagos en parcialidades cuando el contribuyente reconoce la deuda, pero no cuenta con recursos para cubrirla de una sola vez.

Añadió que algunos créditos fiscales sí son ilegales, incluso por obligaciones que ya fueron cumplidas, por lo que la institución puede llevar los casos ante tribunales y obtener la cancelación de las sanciones.

Todos los servicios de Prodecon son gratuitos. La oficina se encuentra en avenida Himno Nacional 1105-A, colonia Jardín, y también ofrece atención en el teléfono 800 611 0190.