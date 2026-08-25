Burócratas de Soledad gozan de asueto por Día de San Luis Rey

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Personal de las áreas administrativas del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez recibió este 25 de agosto un día de asueto con motivo de la celebración de San Luis Rey de Francia, informó la oficial mayor del Ayuntamiento, Bertha Alicia Garay Rodríguez.

La funcionaria explicó que, aunque inicialmente se había considerado otorgar únicamente medio turno, finalmente se determinó conceder el día completo al personal administrativo, mientras que las áreas que brindan atención directa a la población mantienen actividades mediante guardias.

Entre las áreas que permanecen activas se encuentran la Guardia Civil Municipal, Protección Civil y personal operativo de Ecología, Comercio y Servicios Municipales, a través del departamento de Aseo Público, Alumbrado Público y Servicio Médico.

La funcionaria señaló que el descanso se otorgó debido a que Soledad de Graciano Sánchez forma parte de la zona conurbada de San Luis Potosí, por lo que se mantiene la tradición de conceder el día de asueto con motivo de esta celebración.

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