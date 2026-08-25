"Un mito", la falta generalizada de agua en Soledad: Galindo

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El alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que es un "mito" que exista un problema generalizado de falta de agua en Soledad y sostuvo que gran parte de los conflictos relacionados con el servicio han sido impulsados por factores políticos más que por cuestiones técnicas.

Al referirse a la operación del organismo en ese municipio, Galindo señaló que la delegación de Interapas en Soledad prácticamente dejó de funcionar debido a conflictos internos, situación que obligó a trasladar al personal a las oficinas centrales del organismo. No obstante, indicó que, de ser necesario, la oficina podría reabrirse nuevamente.

El edil consideró que la discusión sobre el abastecimiento de agua en Soledad se ha desviado hacia el terreno político, lo que, a su juicio, ha dificultado la atención de los problemas reales. "Mucho ha sido porque se ha metido el tema político y no el tema técnico", expresó.

Galindo afirmó que Soledad cuenta con infraestructura suficiente para garantizar el suministro, al señalar que existen pozos de abastecimiento cercanos y que la capacidad de extracción se encuentra equilibrada con la de distribución.

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En ese sentido, sostuvo que las condiciones del sistema no reflejan una situación de desabasto generalizado.

"En Soledad sí hay agua", insistió el alcalde, quien incluso aseguró que la percepción de escasez es todavía más un mito en ese municipio que en la capital potosina. Añadió que uno de los retos que enfrenta el organismo es la elevada cartera vencida de usuarios, factor que también impacta en la operación y mantenimiento del servicio.