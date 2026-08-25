Violencia obliga a estados a blindar su oferta turística

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Ciudad de México (EFE).- Estados mexicanos reforzaron operativos de seguridad y campañas de promoción para atraer visitantes, congresos y grandes eventos, mientras intentan contener el impacto que la violencia y las alertas de viaje tienen sobre su imagen turística.

En Jalisco, el subsecretario estatal de Turismo, Miguel Andrés Hernández, reconoció una contracción del mercado estadounidense después de los hechos violentos registrados en febrero, tras el operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su muerte fue confirmada entonces por autoridades mexicanas y posteriormente mediante pruebas genéticas.

Aunque Estados Unidos ha sido históricamente uno de los principales mercados para Jalisco, el funcionario aseguró que aumentó la llegada de visitantes procedentes de España, Reino Unido, Alemania, Colombia y Corea.

Hernández explicó que se reforzó la presencia de autoridades municipales, estatales y federales, así como la infraestructura de vigilancia y la coordinación mediante un comité encabezado por el gobernador Pablo Lemus.

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También sostuvo que todos los eventos previstos en la entidad terminaron realizándose, aunque algunos fueron aplazados. El estado intensificó además sus campañas con aerolíneas, consulados, embajadas, mayoristas y navieras.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene para Jalisco una recomendación de reconsiderar los viajes debido a riesgos relacionados con violencia, crimen y secuestro.

En Sinaloa, la directora estatal de Promoción Turística, Alejandra Osuna, señaló que los tres órdenes de Gobierno trabajan de manera conjunta y que las actividades promocionales no se han detenido.

La entidad busca posicionar a Mazatlán, Culiacán y Los Mochis como destinos para congresos, convenciones y turismo deportivo, además de difundir la oferta de sus cinco pueblos mágicos y doce pueblos señoriales.

La imagen de Sinaloa se ha visto afectada desde julio de 2024 por el recrudecimiento de la violencia derivado del conflicto interno en el Cártel de Sinaloa, después de la entrega de Ismael "El Mayo" Zambada a autoridades estadounidenses.

En Michoacán, el director de la Oficina de Congresos y Visitantes, Alfonso Márquez, reconoció la existencia de episodios violentos, aunque los calificó como aislados. Sostuvo que, de acuerdo con las estadísticas disponibles, los turistas no han sido afectados directamente.

El funcionario destacó la continuidad de congresos, convenciones y acontecimientos como el Festival Internacional de Cine y la migración de la mariposa monarca.

Morelos también busca modificar la narrativa que presenta al estado como un destino particularmente peligroso. La responsable estatal de Turismo, Fernanda Gaxiola, señaló que debe distinguirse entre la inseguridad registrada y la percepción que existe sobre ella.

Su estrategia aprovecha la cercanía con Ciudad de México y promueve el turismo de salud y bienestar, los temazcales, la gastronomía y destinos comunitarios como Chalcatzingo, Hueyapan y Tlayacapan.

En contraste, Aguascalientes utiliza la seguridad como argumento promocional. Verónica González, directora general del Buró de Congresos y Visitantes, afirmó que la entidad se encuentra entre las más seguras del país y que su ubicación central representa una ventaja para captar reuniones.

Aguascalientes pretende posicionarse como referente nacional de la industria de reuniones mediante recintos para grandes eventos y una oferta centrada también en el turismo deportivo y médico.

Mientras algunos estados buscan contrarrestar las alertas y la percepción de inseguridad, otros intentan convertir sus indicadores de seguridad en una ventaja dentro de la competencia nacional por visitantes e inversiones turísticas.