Jubilados reclaman pagos atrasados a gobierno estatal
Algunos jubilados llevan hasta cinco años sin cobrar y enfrentan problemas de salud.
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A menos de dos meses de que termine el año, jubilados del gobierno estatal presionan a la Oficialía Mayor para destrabar los trámites que les permitirían cobrar sus pagos y estímulos por años de servicio.
Jubilados exigen liberación de documentos para pagos
Después de más de dos meses de promesas sin avances, temen que las autoridades vuelvan a argumentar falta de presupuesto y posterguen los pagos hasta 2027.
Álvaro Yáñez, integrante del movimiento, explicó que necesitan los oficios con los montos correspondientes para firmarlos y permitir que la Secretaría de Finanzas genere los contrarrecibos e incorpore los recursos al presupuesto.
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Oficialía Mayor sin respuesta a jubilados
Sin embargo, aseguró que la Oficialía Mayor no les ha dado una respuesta ni una fecha para liberar los documentos.
El grupo reúne entre 200 y 300 jubilados de diferentes instituciones de gobierno del estado.
Yáñez recordó que hay extrabajadores que llevan cuatro o cinco años sin recibir pagos y que ni siquiera han firmado sus oficios; algunos han fallecido sin cobrar y otros enfrentan enfermedades como el cáncer mientras se endeudan para cubrir sus gastos.
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