Gobierno estatal retrasa obra vial en Tamúín

La rehabilitación de la avenida General Pedro Antonio de los Santos, principal vialidad de Tamuín, sigue sin iniciar a pesar de haber sido anunciada desde marzo de 2025 y reiterada en octubre del mismo año. El presidente municipal, Marcelino Bautista Rincón, reconoció que aunque el proyecto ya está listo, el arranque depende de que el gobernador del estado otorgue el banderazo y se liberen los recursos correspondientes.

El alcalde señaló que no existe una fecha definida para el inicio de los trabajos y que únicamente se espera que sea "pronto". Respecto a la inversión, indicó que no conoce el monto exacto, aunque un estudio previo estimó un costo cercano a los 46 millones de pesos para la rehabilitación de la vialidad.

La obra fue anunciada por el gobernador en octubre del año pasado a través de redes sociales, indicando que abarcaría 3.2 kilómetros de construcción desde San Vicente hasta Río Florido. Sin embargo, el primer anuncio se realizó desde marzo de 2025, cuando se informó que la remodelación comprendería 5.2 kilómetros y que iniciaría a mediados de abril, lo cual no ocurrió.

Ante la falta de avances, habitantes de la localidad han señalado que la rehabilitación de esta avenida ha sido una promesa recurrente durante varios años, sin que hasta el momento se concreten los trabajos, lo que ha generado desconfianza entre la población sobre la ejecución del proyecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí