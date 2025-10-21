logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno inicia censo de daños en la Huasteca

Por Rubén Pacheco

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Gobierno inicia censo de daños en la Huasteca

Si bien la Secretaría del Bienestar realiza un censo para conocer el impacto de las recientes inundaciones y las afectaciones en viviendas de la región Huasteca, el Gobierno del Estado también lleva a cabo la misma recopilación de información, pero cuyo objetivo es diferente al de la Federación.

Así lo sostuvo María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), quien describió que el estado considera kits con estufas, parrillas, colchones, colchonetas y apoyos económicos para casas.

“Con base a los censos, vamos a determinar quién tuvo pérdidas. Entonces son censos muy diferentes. La verdad, es que al tema de Gobierno Federal sabemos que están censando, pero la verdad, es un tema separado”, manifestó. Sin embargo, admitió que, en algún momento del levantamiento de datos, las dos administraciones deberán cruzar lo recopilado, a fin de precisar que no existan familias duplicadas u otras consideraciones. 

En entrevista, matizó que la Sedesore continúa en la revisión de las condiciones de predios y casas en los municipios siniestrados, porque las primeras acciones de emergencia consistieron en adelantar víveres del programa de Seguridad Alimentaria 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Comentarles que Gobierno Federal trae su censo, aparte del de Gobierno del Estado. Nosotros ya comenzamos justamente el fin de semana. Ya comenzaron a recorrer algunos municipios, justamente entendiendo la situación”, remató.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica
Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

SLP

Redacción

Familia de un hombre de 38 años decide regalar vida a desconocidos

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC
Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

SLP

Samuel Moreno

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino
Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

SLP

Flor Martínez

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo
Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

SLP

Flor Martínez