Gobierno inicia censo de daños en la Huasteca

Si bien la Secretaría del Bienestar realiza un censo para conocer el impacto de las recientes inundaciones y las afectaciones en viviendas de la región Huasteca, el Gobierno del Estado también lleva a cabo la misma recopilación de información, pero cuyo objetivo es diferente al de la Federación.

Así lo sostuvo María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), quien describió que el estado considera kits con estufas, parrillas, colchones, colchonetas y apoyos económicos para casas.

“Con base a los censos, vamos a determinar quién tuvo pérdidas. Entonces son censos muy diferentes. La verdad, es que al tema de Gobierno Federal sabemos que están censando, pero la verdad, es un tema separado”, manifestó. Sin embargo, admitió que, en algún momento del levantamiento de datos, las dos administraciones deberán cruzar lo recopilado, a fin de precisar que no existan familias duplicadas u otras consideraciones.

En entrevista, matizó que la Sedesore continúa en la revisión de las condiciones de predios y casas en los municipios siniestrados, porque las primeras acciones de emergencia consistieron en adelantar víveres del programa de Seguridad Alimentaria

“Comentarles que Gobierno Federal trae su censo, aparte del de Gobierno del Estado. Nosotros ya comenzamos justamente el fin de semana. Ya comenzaron a recorrer algunos municipios, justamente entendiendo la situación”, remató.