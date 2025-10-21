Ganadores del Concurso de Cuento

Se dieron a conocer los resultados del Tercer Concurso de Cuento de Niñas y Niños para Niñas y Niños, reconociendo el talento literario de infancias potosinas de las cuatro regiones del estado.

En la zona Centro, el primer lugar fue para Cielo Yamileth Molina Maya, de Laguna de San Vicente, Villa de Reyes, con “Lía y el monstruo”; el segundo lugar lo obtuvo Geraldine Ramírez Báez, de la misma localidad, con “El corazón de papel”; y el tercer sitio fue para Anna Karina Hernández Macías, de San Luis Potosí, con “Mi aventura en el Centro de las Artes”. Se otorgaron menciones honoríficas a María Fernanda Alonso Hernández, por “No a la transfobia”, y Axel Iván, por “La casa del árbol”.

Dentro de la zona Altiplano, el cuento “El dragón que no sabía volar”, de Mateo Sebastián Tristán García, de Matehuala, obtuvo el primer lugar. El segundo sitio fue para Daila Yannel Rangel Tristán, también de Matehuala, con “El misterio del cuarto cerrado”, y el tercero para Blanca Guadalupe Mendoza Sifuentes, con “El granjero triste”. Las menciones honoríficas correspondieron a Hernán David Aguilar Vargas, por “Mis papás copian mis gustos”, y Martín Hernández García, por “El mundo del arte”.

Por la zona Media, las tres ganadoras fueron originarias de Cerritos: Mía Alesandra Vera Serrano obtuvo el primer lugar con “La visita”; Julián Pesina Martínez logró el segundo con “Niño pájaro”; y Itzel Mares Montiváis recibió el tercer lugar con “Cazadora de hadas”.

En esta región, las menciones honoríficas quedaron desiertas.

Finalmente, en la zona Huasteca, el primer lugar fue para Chrizttel Yuliet Infante Reyes, del Ejido 20 de Noviembre, Ébano, con “Cuando leo mi voz no se esconde”; el segundo para Kymberly Aylen Ramírez Pérez, de Ciudad Valles, con “El coyote y el conejo”; y el tercero para Andrea Sofía Moreno de la Rosa, también de Valles, con “El secreto del bosque de colores”. Las menciones honoríficas fueron para Evelyn Kristal Martínez Rodríguez, por “El telescopio de Fabián”, y Zoé Aranda Lárraga, por “El misterio de la escuela embrujada”.

La convocatoria, organizada por la Dirección de Publicaciones y Literatura publicará también los cuentos ganadores en una colección infantil, que reunirá las voces y perspectivas de las infancias potosinas, el concurso busca fomentar la lectura, la creatividad y el gusto por la escritura entre niñas y niños de 6 a 12 años.