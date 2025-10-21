Presentan el libro “Día con día”, de J. Antonio Peñalosa

La presentación del libro “Día con día. Colaboraciones periodísticas 1988-1997”, de Joaquín Antonio Peñalosa, será en la Biblioteca Central del Estado de San Luis Potosí este martes 21 de octubre a las 19:00 horas, con comentarios de Patricia Flores, Francisco O. Magaña, David Ortiz y Victoria Carreón

El volumen reúne 630 artículos seleccionados del periódico sobre temas sociales de interés 1988 y 1997. Los escritos abordan temas sociales, culturales y morales que aún conservan vigencia: la violencia intrafamiliar, la infancia en situación de calle, la desigualdad de género, el consumismo, la pérdida de valores y la educación.

Cada texto refleja la mirada crítica y reflexiva de un autor que observó con atención los cambios sociales y culturales del país durante el final del siglo XX.

Joaquín Antonio Peñalosa (1923-1999), poeta, sacerdote, crítico y académico, desarrolló una obra literaria y humanista amplia, marcada por su compromiso con la educación y el bienestar social. Fundador del Hogar del Niño en 1957, dedicó gran parte de su vida a la atención de la infancia vulnerable. Como autor, cultivó la poesía, el ensayo y el periodismo, destacando por su estilo claro, directo y cercano a la realidad cotidiana. Fue también biógrafo de figuras como Francisco González Bocanegra, Manuel José Othón y Amado Nervo, y estudioso de la literatura mexicana y universal.

En “Día con día”, Peñalosa ofrece una visión crítica de la sociedad mexicana, articulando su pensamiento desde una ética humanista y una fe comprometida con lo social. Los textos combinan observación política, sensibilidad religiosa y humor, y abordan desde la pobreza y el papel de la mujer hasta el habla popular y las costumbres nacionales.

Con esta publicación, se recupera una parte esencial de la obra periodística de Peñalosa, quien se mantuvo activo en la escritura hasta poco antes de su fallecimiento. Permite volver a una voz lúcida y comprometida que, desde San Luis Potosí, logró retratar los desafíos sociales y humanos de su tiempo con claridad y sentido crítico.

