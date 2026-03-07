Grave golpe de trámites a vivienda

La tramitología provoca que un proyecto tarde desde su generación hasta el desarrollo un aproximado de ocho meses, informó el presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi), Luis Fernando Lárraga Escobedo.

Luis Fernando Lárraga explica impacto de la tramitología en vivienda

En entrevista, el líder inmobiliario señaló que en el estado hay 6 mil viviendas en desarrollo de un total de 26 mil, pero tiene que superarse el reto de las cadenas largas de trámites para sortear en cada uno de estos casos.

Agregó que el reto es superar la tramitología que puede retrasar los proyectos, pero consideró que hay apertura de las autoridades para desahogar los trámites requeridos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Propuestas para agilizar trámites y atender déficit habitacional

Lárraga Escobedo expresó que un área de oportunidad para que se tome una decisión sobre este problema en relación con el déficit de vivienda en San Luis Potosí, lo que significa que es necesario atacar el problema con el desarrollo de prácticas para entregar más proyectos y con más rapidez.

“La gente pide vivienda y hay que dársela”, expresó.

El entrevistado manifestó que en el caso particular del municipio de Pozos, que todavía tiene margen para el desarrollo inmobiliario, la mayor parte del terreno disponible para la construcción de vivienda pertenece a edificadores miembros de la Canadevi, lo que comprometería un aproximado de 6 mil casas.

Sin embargo, admitió que es necesario plantear la necesidad de desahogar trámites con mayor rapidez y para ello, es preciso integrar mesas de trabajo que ayuden a consolidar los planes de los desarrolladores.