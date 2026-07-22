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Ingenio Plan de Ayala, sin acuerdo con cañeros de Valles

Negociaciones nacionales no han logrado avances para resolver el pago

Por Miguel Barragán

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
A
Ingenio Plan de Ayala, sin acuerdo con cañeros de Valles
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      CIUDAD VALLES.- A ningún acuerdo ha llegado el Ingenio Plan de Ayala con los cañeros de este municipio, luego de que comenzó el bloqueo por falta de pago de liquidaciones.

      La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar reportaron hasta ayer que no hay resultados de las negociaciones que lleva a cabo su representación nacional para el pago de tres preliquidaciones (11, 12 y 13) y el pago final de la liquidación a finales de julio.

      Según señalan, el bajo precio del azúcar desde hace meses, ha sido la principal causa esgrimida por la industria.

      El compromiso de pago no es postergable, de acuerdo con los productores cañeros que iniciaron desde el pasado lunes. 

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