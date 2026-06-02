Militante del PT se lanza contra su líder estatal; exige destitución

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Militantes del Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí solicitaron la destitución del comisionado estatal, Gerardo Acosta Zavala, al acusarlo de ejercer violencia política de género, excluir a cuadros partidistas de la toma de decisiones y mantener una conducción que ha derivado en conflictos internos, según expuso Guadalupe Vivas, coordinadora de afiliación del Distrito 12.

Durante una visita al Congreso del Estado, informó que acudió a solicitar el respaldo de los diputados petistas para que atiendan las inconformidades de un grupo de militantes que también suscribió un desplegado crítico hacia la dirigencia estatal.

Señaló que presentó una denuncia ante el Ceepac por presunta violencia política de género y que, además, promovió recursos ante instancias nacionales del partido, sin obtener una resolución favorable.

La militante afirmó que desde la llegada de Acosta Zavala, en agosto de 2024, diversos integrantes del partido fueron desplazados de actividades internas y cuestionó la forma en que se desarrollan las reuniones partidistas.

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Sostuvo que existe inconformidad entre militantes por la conducción del instituto político y recordó que en una reunión realizada en noviembre se registró un enfrentamiento entre asistentes derivado de desacuerdos sobre la dirección del partido.

También vinculó a la actual dirigencia con las observaciones y sanciones que recientemente han alcanzado al PT en materia administrativa y de transparencia. Aseguró que existen dudas entre la militancia sobre el manejo de los recursos del partido y señaló que la estructura operativa se encuentra reducida a tres personas. Asimismo, sostuvo que Acosta Zavala tiene una presencia limitada en las oficinas.

Como parte de sus demandas, el grupo inconforme plantea que la dirigencia estatal sea encabezada por una persona de San Luis Potosí.

Guadalupe Vivas aseguró que las afiliaciones al partido han disminuido respecto a administraciones anteriores y afirmó que actualmente se contabilizan entre 900 y 950 registros, frente a las aproximadamente 25 mil afiliaciones que, dijo, se alcanzaron durante la gestión de anteriores responsables partidistas.

También señaló que continuará buscando respuesta a sus denuncias y peticiones tanto en instancias internas como ante representantes del PT.