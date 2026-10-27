Guajardo B. pide pruebas ante el Tribunal Judicial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, llamó a la Asociación de Abogados de San Luis Potosí a presentar ante el Tribunal de Disciplina Judicial las pruebas y denuncias que sustenten sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en el desempeño de jueces, luego de que cuestionaran los resultados de la primera evaluación judicial, en la que solo un juzgador resultó reprobado.

El legislador, integrante de la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, consideró necesario evaluar de manera constante a quienes imparten justicia, tanto en primera instancia como a magistradas y magistrados que resuelven los asuntos en segunda instancia.

Ante las críticas de abogados litigantes, quienes señalaron inconsistencias en los resultados y cuestionaron que la evaluación no reflejara las quejas de los usuarios, Guajardo Barrera sostuvo que cualquier posible anomalía debe sustentarse con documentación y presentarse ante las instancias correspondientes.

Indicó que el Tribunal de Disciplina Judicial es el organismo encargado de atender las quejas relacionadas con la actuación de los juzgadores, por lo que invitó a la asociación a recurrir a esta instancia si cuenta con elementos para demostrar que algún juez o jueza no está desempeñando correctamente sus funciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Si existe por parte de la barra de abogados, la asociación de abogados, alguna documental con la cual ellos puedan probar que un juez o jueza no está trabajando de forma correcta, que se presente al Tribunal de Disciplina", expresó.

Guajardo Barrera señaló que los procedimientos deben conducirse con pruebas y respetando el debido proceso, en lugar de trasladar las acusaciones únicamente al ámbito mediático.

Añadió que corresponde a las autoridades competentes determinar si hubo alguna actuación indebida por parte de quienes imparten justicia.