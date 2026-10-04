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Buscan obligar a municipios a destinar 15% a agua y drenaje

Una iniciativa de Luis Fernando Gámez Macías plantea fijar en la Constitución estatal una inversión mínima anual

Por Pulso Online

Octubre 04, 2026 01:38 p.m.
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Buscan obligar a municipios a destinar 15% a agua y drenaje
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      Los ayuntamientos de San Luis Potosí tendrían que destinar cada año al menos 15 por ciento de su hacienda a infraestructura de agua potable y saneamiento, si prospera una iniciativa de reforma a la Constitución estatal presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías.

      La propuesta contempla que esos recursos se utilicen en la construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

      Gámez Macías sostuvo que la falta de infraestructura adecuada, las redes obsoletas y las deficiencias en el tratamiento de aguas se encuentran entre los principales reclamos ciudadanos en los municipios.

      El legislador argumentó que establecer un porcentaje obligatorio en la Constitución permitiría dar prioridad presupuestal a estos servicios y evitar que la inversión dependa de las decisiones de cada administración municipal.

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      "Sin agua no hay desarrollo, no hay salud ni bienestar", afirmó. Señaló que la intención es que todos los municipios, sin importar su tamaño, destinen recursos a mejorar el suministro y el saneamiento.

      La iniciativa aún no ha sido aprobada. Fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Agua para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

      La información difundida no precisa cómo se calcularía el porcentaje sobre la hacienda municipal, qué mecanismos verificarían su cumplimiento ni las consecuencias para los ayuntamientos que incumplieran la obligación propuesta.

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