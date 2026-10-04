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Rafa Márquez pide más minutos para Santi Giménez tras derrota

La Selección Mexicana perdió 3-0 ante Estados Unidos con errores defensivos y ofensivos de Santi Giménez.

Por El Universal

Octubre 04, 2026 01:45 p.m.
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Rafa Márquez pide más minutos para Santi Giménez tras derrota
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana fue goleada por Estados Unidos (3-0) y una forma de explicar esta escandalosa derrota es a través de los errores cometidos en las dos áreas. Raúl Rangel y Diego Campillo tuvieron fallas insólitas, así como Santiago Giménez, quien desaprovechó dos oportunidades claras de gol.

      Detalles del partido México vs Estados Unidos

      El primer tiempo fue desastroso para el "Bebote". La primera jugada clara la tuvo a los tres minutos. Tras un error en defensa de Estados Unidos, Roberto Alvarado recibió el balón de frente al arco y en lugar de rematar, decidió asistir al delantero tricolor; sin embargo, Giménez no supo cómo rematar y simplemente cayó dentro del área.

      Estados Unidos sí supo aprovechar los errores en defensa del Tri y abrió el marcador. Con el resultado en contra, el actual delantero del Porto tuvo la oportunidad de empatar el partido, pero tampoco tuvo éxito.

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      Declaraciones de Rafa Márquez sobre Santi Giménez

      Esta vez, el portero Diego Kochen dejó un rebote dentro del área y la portería libre para rematar, pero Santiago no reaccionó a tiempo y el balón le quedó lejos, así que su remate se fue desviado.

      En conferencia de prensa al final del partido, Márquez fue cuestionado sobre la falta de gol de su delantero, y explicó que se debe a la falta de ritmo que tiene en Europa.

      "A Santi le hace falta tener más minutos obviamente para estar en una mejor forma; sin embargo, lo que queríamos aquí era eso, darle minutos para que él se pueda poner en forma por una molestia que venía teniendo así que confiamos en él y esperamos que pueda tener más oportunidades para tener mejor ritmo de juego", declaró el "Káiser".

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