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Fiscalía y Marina localizan centro de criptomonedas en Sierra Norte

El operativo en Tloala incluyó revisión de equipos y análisis de posibles vínculos ilícitos.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 01:21 p.m.
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Fiscalía y Marina localizan centro de criptomonedas en Sierra Norte
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      PUEBLA, Pue., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Agentes federales y estatales, así como de la Marina lograron ubicar y asegurar en la Sierra Norte de Puebla un presunto centro de almacenamiento y operación de equipos especializados en la minería de criptomonedas.

      Operativo conjunto en Tloala asegura equipo de minería digital

      Fue en el municipio de Tloala, ubicado en el norte del estado, donde se implementó un operativo especial coordinado entre elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

      Un informe oficial, detalló que durante la inspección, las autoridades localizaron una infraestructura eléctrica y tecnológica que incluía un transformador de pedestal, aproximadamente 80 terminales de media tensión, ocho antenas de internet satelital y cerca de 300 equipos de cómputo especializados en funcionamiento.

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      Ministerio Público Federal resguarda inmueble mientras continúan las investigaciones

      Los especialistas de la FGR analizan si los activos virtuales generados mediante esta infraestructura pudieron haber sido utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas.

      El inmueble y los objetos encontrados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, mientras se realizan las indagatorias correspondientes.

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