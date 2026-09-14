Guardia Nacional tendrá nueva sede en Villa de Pozos
Las instalaciones se ubicarán en el Fracc. Los Olivos
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El Concejo Municipal de Villa de Pozos aprobó por unanimidad la desincorporación y donación de un predio a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde se proyecta construir una nueva Coordinación Estatal de la Guardia Nacional.
El terreno, ubicado en el fraccionamiento Los Olivos, supera los 82 mil metros cuadrados y permitirá instalar infraestructura estratégica para incrementar la capacidad operativa y el despliegue de elementos federales en Villa de Pozos y la zona metropolitana de San Luis Potosí.
La concejal presidente, Martha Patricia Aradillas Aradillas, señaló que esta decisión reafirma el compromiso del gobierno municipal de trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno para robustecer el estado de fuerza y consolidar una estrategia de seguridad que brinde mayor protección a las familias de Villa de Pozos.
A su vez, el coordinador estatal de la Guardia Nacional, general de Brigada DEM Jorge Enrique Martínez Medina, reconoció la disposición del Concejo Municipal y coincidió en que la instalación de esta nueva coordinación permitirá mejorar las condiciones de seguridad y bienestar para la población.
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Actualmente, la Guardia Nacional mantiene presencia en diversos municipios del estado. De acuerdo con registros públicos y directorios oficiales, existen bases operativas en San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Fernández y una compañía en la zona de Zaragoza, las cuales se complementan con la infraestructura militar existente, como la Doceava Zona Militar y el 40 Batallón de Infantería en la capital.
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