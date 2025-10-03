Harán cirugía a 5 niños quemados en el Hospital C.

El doctor Ramón Zapata, del hospital Shriners de Galveston, Texas, practicará cirugía reconstructiva a cinco niños en el hospital Central Ignacio Morones Prieto, y pacientes tienen un problema común: se quemaron en accidentes, informó Gerardo García Lozano, director general de la Fundación Rescate Integral del Niño Quemado (Rino-Q).

Los niños vienen de los municipios de Villa de Reyes, Santa María del Río, Cárdenas y la ciudad de San Luis Potosí. Todos recibirán cirugías reconstructivas, principalmente en sus manos y pies. Hay algunas cirugías de liberación de dedos que en algunos casos se quedaron pegados por las secuelas de las quemaduras. Hay algunos daños fuertes en los pies.

La cirugías incluyen trasplantes e injertos de piel para rehabilitación de las áreas quemadas. La intervención a niños quemados ocurre cada 6 meses, y el médico atenderá a los niños hasta el sábado, regresa a Galveston y para la primera o segunda semana de abril, habrá una nueva cita con niños que requieran atención, para que se les intervenga con la cirugía reconstructiva.

Advirtió que se espera que no haya muchos niños quemados, pero en cada una de las clínicas atienden por parte de la Fundación Rino Q, un aproximado de 60 niños quemados, tanto de San Luis Potosí como de otros estados.

