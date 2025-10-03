Retoman trabajos de obra en la Santa Rosa

CIUDAD VALLES.- Retomaron los trabajos de construcción de la calle Santa Rosa, que atraviesa varias colonias del noroeste del municipio y que arrancó obras desde enero pasado y que es mínimo el avance del proyecto.

Luego de haber interrumpido por enésima ocasión esa obra que debía ser uno de los confines de una línea de MetroRed, recomenzaron las labores en esa avenida que pasa por la Diana, fraccionamiento La Diana, fraccionamiento Del Sol y Praderas del Río, ampliando el área de faenas hasta casi el cruce con la vía del tren, obligando a los automovilistas a entrar por La Diana, cuadras antes de dónde estaba la desviación.

El proyecto se arrancó en enero pasado por el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.