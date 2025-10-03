Brindan seguridad a quien denuncie a policías abusivos

CIUDAD VALLES.- Pide confianza el jefe de región de la Guardia Civil Estatal a los ciudadanos que deseen denunciar de manera anónima cualquier intento de extorsión o delito, ya que respetan el anonimato del denunciante.

José Joaquín Martínez Aguilar explicó que a través de los mismos números, 911 o 089 los ciudadanos pueden hacer las denuncias con la confianza de que no habrá consecuencias, ya que señaló que con el simple hecho de tener la información, aunque sea anónima, eso le da pie y elementos a sus policías para comenzar a trabajar y operar. Explicó que han estado haciendo proximidad, junto a otras corporaciones para abrir más la confianza de los ciudadanos y avanzar en los pendientes de su corporación.