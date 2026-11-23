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En caso de que un servidor público participe en el delito de despojo en San Luis Potosí, el Poder Judicial del Estado podría imponerle un castigo de hasta los 10 años y cinco meses de encarcelamiento.

Lo anterior, una vez que entró en vigor el decreto 0651 por el que se reformó el Artículo 227, y adiciona el Artículo 228 Bis del Código Penal del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

La modificación consistió en incrementar hasta en una mitad más en sus límites mínimo y máximo, la sanción actual consistente de dos a siete años de prisión y multa de 100 a 500 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 11 mil 731 a 58 mil 655 pesos.

Con ello, la mínima de prisión para los funcionarios públicos dedicados a cometer despojos, es de tres años; y la máxima hasta 10 años y cinco meses.

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Complementó que, en este caso, se impondrá además la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

La reforma precisó que también aplicará la misma punibilidad cuando simulen actos de autoridad; utilizar documentación falsa y se cometa en contra de un ascendiente o persona adulta mayor.