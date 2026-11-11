Hasta un millón de personas recibiría apoyo de Sedesore

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Más de un millón de personas podrían recibir alguno de los programas sociales del Gobierno del Estado durante 2027, de acuerdo con la proyección de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), informó su titular, María del Rosario Martínez Galarza.

La funcionaria explicó que la dependencia concentra sus esfuerzos en completar la distribución de apoyos alimentarios antes de que concluya el año. Detalló que algunos municipios ya reciben la cuarta entrega de despensas y que en los próximos días comenzará una quinta etapa de distribución.

Indicó que los trabajos se mantienen en distintas regiones de San Luis Potosí, principalmente en la Huasteca y el Altiplano, donde se busca concluir las entregas programadas y mantener la cobertura de los apoyos alimentarios.

La titular de Sedesore agregó que, mientras se completa el calendario de este año, también comenzó la planeación de las acciones para 2027. Entre los proyectos contemplados se encuentra la habilitación de nuevas clínicas, aunque todavía no se dieron a conocer detalles sobre su número o ubicación.

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Cabe mencionar que el programa de Seguridad Alimentaria de dicha dependencia en la entidad potosina cuenta con una cobertura y padrón estimado de 600 mil familias beneficiarias distribuidas en los 59 municipios del estado.

Este esquema se mantiene como uno de los programas sociales con mayor penetración de la dependencia estatal, operando mediante la entrega periódica de paquetes alimentarios que contienen productos de la canasta básica e implementando esquemas de distribución directa casa por casa en diversas regiones y comunidades prioritarias de la entidad.