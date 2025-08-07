Hay alto índice de terrenos irregulares en Soledad

El Instituto Municipal de la Vivienda de Soledad (Inmuviso) informó que, pese a los esfuerzos por erradicar la venta de terrenos irregulares en el municipio, se ha identificado a personas que continúan promoviendo transacciones ilegales.

De acuerdo con la titular del instituto Daiana Anahí Rosas Rodríguez, las zonas donde se ha identificado con mayor frecuencia este problema, son los alrededores de la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, así como en las colonias El Morro, ejido Soledad, ejido San Francisco y El Zapote, donde actualmente se detecta una alta presencia de terrenos irregulares.

Dijo que, gracias a los apoyos y asesorías brindadas por Inmuviso, cada vez más personas de estas zonas se han acercado a la dependencia para solicitar información sobre la legalidad de las propiedades en venta.

Explicó que ha informado a posibles compradores sobre la irregularidad de ciertos predios, aunque reconoció que aún falta llegar a una mayor parte de la población que desconoce los procesos legales relacionados con la compra de terrenos.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerque a Inmuviso, donde pueden recibir asesoría gratuita antes de realizar cualquier pago, con el objetivo de evitar fraudes.

“Es fundamental que soliciten un documento que acredite la propiedad del vendedor, que esté libre de gravamen, y cuente con un contrato de compraventa firmado ante notario o alguna autoridad que lo respalde”, destacó

Finalmente, reiteró que el compromiso de la dependencia es erradicar la venta de terrenos irregulares en el municipio, con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias y garantizar que cuenten con documentos legales que los acrediten como legítimos propietarios.