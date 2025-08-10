Hay atención a víctimas indirectas de personas desaparecidas: CEEAV

En la actualidad, se brinda atención a decenas de víctimas indirectas de personas desaparecidas, ya sea forzada cometida por el estado o particulares, informó Miguel Ángel García Amado, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Si bien refirió que la institución no cuenta con un padrón establecido del número de víctimas indirectas o relacionadas, estas varían porque cuando desaparece una persona las indirectas son cónyuges, padres, hijos o hermanos.

“Entonces es un número amplio a la cual, como institución, estamos obligados a brindarles acompañamiento”, complementó.

Describió que los familiares se localizan en todas las regiones del estado, sobre todo, en municipios de la Huasteca y la Zona Metropolitana.

En entrevista, refirió que tienen acceso a un acompañamiento multidisciplinario con las áreas de trabajo social, psicología y jurídica, así como tener derecho al Fondo de Ayuda y Asistencia, útil para diferentes necesidades.

Destacó que la CEEAV se coordina con diversas autoridades del Gobierno del Estado, en aras de garantizar todos los derechos, por ejemplo, que los hijos e hijas acudan a la escuela y tengan acceso a la salud.

“Estas personas al encontrarse en situación de víctimas indirectas, tienen todos los derechos que consagra y que defiende la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención q Víctimas”, comentó.