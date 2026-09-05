Joven en moto es arrollado en la rúa a Rioverde

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RIOVERDE. -Un joven que circulaba a bordo de una motocicleta por la carretera libre ´70, en su tramo Rioverde-San Luis, presentó lesiones considerables luego de ser arrollado por un automóvil y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes en el kilómetro 22 en la carretera mencionadas, el motociclista se desplazaba sobre esa vía y al tomar una curva fue arrollado por un automóvil color blanco, que lo lanzó por los aires quedando tirado sobre el asfalto.

Los testigos pidieron ayuda y al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios ya que presentaba lesiones de consideración y se le llevó a recibir atención médica al Hospital Regional.