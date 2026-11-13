Denuncian carencias en el IMSS de Zona 2

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Familiares de derechohabientes del Hospital General de Zona 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron las condiciones en las que reciben atención médica los pacientes, al señalar que ante la falta de mobiliario y espacios suficientes, algunas personas deben permanecer sentadas en sillas mientras reciben sueros e incluso en el piso de las instalaciones.

Familiares denuncian falta de mobiliario e insumos en Hospital General Zona 2

A través de fotografías compartidas por familiares de pacientes, se evidenció la situación que se vive al interior del hospital, donde se observa a personas que reciben atención médica en condiciones que, de acuerdo con los denunciantes, no corresponden a un servicio digno. En una de las imágenes incluso se aprecia a una persona tendida en el suelo, mientras otro persona al parecer familiar permanece sentado a un costado.

Los familiares señalaron que esta situación no se limita a la falta de camas o sillas para atender a los derechohabientes, sino que también existe una carencia de insumos y mobiliario necesario para brindar atención médica adecuada, lo que complica aún más la estancia de quienes acuden al hospital por algún padecimiento.

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Denuncian deterioro y falta de mantenimiento en infraestructura hospitalaria

Además, denunciaron que las instalaciones presentan un deterioro considerable y carecen de mantenimiento, por lo que consideraron necesario que las autoridades federales atiendan las deficiencias que enfrenta la clínica, tanto en infraestructura como en los recursos materiales para la atención de los pacientes.

Lamentaron que, apenas hace unas semanas, el personal del IMSS y del IMSS-Bienestar manifestara las condiciones en las que se encuentran las clínicas; sin embargo, la presidenta de México niega que exista una crisis dentro de los hospitales del IMSS, cuando las carencias en las instalaciones y en el servicio, debido a la falta de insumos y equipamiento, son evidentes.