Hoy comienzan los campamentos de verano en V. de Pozos

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Este lunes inician los primeros campamentos de verano organizados por dependencias municipales de Villa de Pozos, pero las personas que no tuvieron oportunidad de inscribir a sus hijas e hijos todavía tienen opciones, pues hay algunos campamentos, también oficiales, que iniciarán varios días después.

Por lo pronto, hoy comienzan los campamentos de la Dirección de Educación del gobierno municipal. El primero en la Biblioteca Municipal "Dr. Francisco de Asís Castro", que finalizará el 31 de julio y operará de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, mientras que el segundo tendrá lugar en el Salón Ejidal de la localidad de Los Jasso y terminará el 24 de julio, funcionando en el mismo horario.

A su vez, el Sistema Municipal DIF iniciará su campamento el próximo 27 de julio para concluir el 7 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Centro Educativo TEPEU. Las inscripciones para este campamento iniciarán precisamente este 13 de julio y se cerrarán el día 17 para niñas y niños de seis a 11 años.

Para escolares de mayor edad e incluso personas adultas o adultas mayores, el gobierno de Villa de Pozos también tiene opciones de aprendizaje y entretenimiento para este verano, con los cursos que ofrece la Dirección de Cultura Municipal, muchas de ellas gratuitas o bien, de bajo costo.

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