logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Fotogalería

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Hoy comienzan los campamentos de verano en V. de Pozos

Por Leonel Mora

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
A
Hoy comienzan los campamentos de verano en V. de Pozos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este lunes inician los primeros campamentos de verano organizados por dependencias municipales de Villa de Pozos, pero las personas que no tuvieron oportunidad de inscribir a sus hijas e hijos todavía tienen opciones, pues hay algunos campamentos, también oficiales, que iniciarán varios días después.

      Por lo pronto, hoy comienzan los campamentos de la Dirección de Educación del gobierno municipal. El primero en la Biblioteca Municipal "Dr. Francisco de Asís Castro", que finalizará el 31 de julio y operará de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, mientras que el segundo tendrá lugar en el Salón Ejidal de la localidad de Los Jasso y terminará el 24 de julio, funcionando en el mismo horario.

      A su vez, el Sistema Municipal DIF iniciará su campamento el próximo 27 de julio para concluir el 7 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Centro Educativo TEPEU. Las inscripciones para este campamento iniciarán precisamente este 13 de julio y se cerrarán el día 17 para niñas y niños de seis a 11 años.

      Para escolares de mayor edad e incluso personas adultas o adultas mayores, el gobierno de Villa de Pozos también tiene opciones de aprendizaje y entretenimiento para este verano, con los cursos que ofrece la Dirección de Cultura Municipal, muchas de ellas gratuitas o bien, de bajo costo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX
        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX

        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX

        SLP

        El Universal

        Usuarios impulsan petición para cancelar

        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos
        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos

        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos

        SLP

        Rubén Pacheco

        Varias facultades y campus de la UASLP ofrecen espacios disponibles para aspirantes en proceso de reacomodo.

        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades
        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades

        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades

        SLP

        Rubén Pacheco

        Autoridades estatales invitan a ciudadanos a reportar problemas en transporte para fortalecer comunicación y atención

        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos
        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos

        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Ambas senadoras reportaron ingresos netos y cuentas bancarias sin detallar saldos.