Hubo 117 desmayados en concierto

La asistencia de miles de personas al concierto del cantante reguetonero Don Omar, generó que 117 personas se desmayaran y que dos fueran trasladadas a hospitales, según fuentes de Gobierno

del Estado.

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, informó que, aunque se desmayó dicha cantidad de personas, el saldo fue blanco porque no se reportaron riñas o asistentes lesionados con armas punzocortantes.

Expresó que los desvanecimientos se debieron a que las y los fans estuvieron mucho tiempo formados a la espera del artista, por lo tanto, se les descompensó la presión arterial o la glucosa.

“Es un evento que va a quedar para la historia (…) en un futuro hay que pensar en otras instalaciones más grandes, sobre todo, mejor servicio para el estacionamiento, que es donde podemos quedar a deber”, concluyó.

Aparte, los Servicios de Salud del Estado precisaron se brindaron 91 atenciones médicas, siete atenciones en el puesto de auxilio ubicado en la zona de antros y 84 en el consultorio médico localizado atrás del Teatro del Pueblo.

Complementó que se atendió a una mujer embarazada de siete semanas de gestación, quien no requirió mayor atención especializada y dos personas fueron trasladadas a complejos hospitalarios.