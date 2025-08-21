Capturan a sujeto con huachicol

Con el fortalecimiento de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, se recuperó la seguridad de las carreteras y caminos estatales, en donde avanzamos a un Potosí sin límites, para la tranquilidad de las familias potosinas.

Durante los recorridos de seguridad que son realizados por nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, adscritos a la División Caminos, se efectuó la detención de Alberto “N” de 29 años, quien se desplazaba a bordo de un vehículo marca Dodge, tipo RAM, modelo 2014, en el que trasladaba 3 mil litros de diésel, mismo del que no pudo comprobar su procedencia legal.

Por lo anterior, dicha persona fue puesta a disposición de las autoridades federales, así como el vehículo y combustible asegurado.

La tranquilidad de las familias potosinas se siente y vive en cada viaje que realizan, con la confianza de que las autoridades vigilan su camino y pueden llegar a salvo a sus destinos, por ello construimos este Potosí sin límites, que avanza con resultados contundentes.

