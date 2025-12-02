IFSE cierra ejercicio 2024 con 178 auditorías
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) cerró el ejercicio 2024 con un despliegue amplio de auditorías, en total 178, donde los municipios y sus organismos operadores de agua fueron los entes más revisados. Así lo informó el titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, durante la entrega de los Informes General e Individuales de Auditoría al Congreso del Estado.
Del total de auditorías practicadas, los ayuntamientos encabezaron la lista con 76 revisiones, seguidos por los organismos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que acumularon 36. A estos se suman 20 auditorías a los Sistemas DIF municipales y revisiones específicas al Instituto Municipal de Planeación y al Instituto Municipal de Vivienda. En conjunto, estas acciones representan más del 70% del trabajo realizado este año por el IFSE, lo que muestra, según explicó su titular, la necesidad de vigilar de manera constante el uso de los recursos locales y la operación de los servicios públicos municipales.
En el ámbito estatal, también se llevó a cabo una revisión importante: siete auditorías a dependencias centralizadas, 25 a organismos descentralizados y una a una empresa de participación mayoritaria del Gobierno del Estado. Además, se realizaron dos auditorías al Poder Legislativo, dos al Poder Judicial y siete a organismos constitucionalmente autónomos.
El proceso de fiscalización, arrojó observaciones por más de mil 830 millones de pesos, integrados por 567 millones en pliegos de observaciones y 1,263 millones en solicitudes de aclaración. El monto fiscalizado ascendió a 18 mil 326 millones de pesos, equivalente al 89.41% del universo auditable.
Como resultado de las revisiones se generaron 2,743 acciones, principalmente promociones de responsabilidad administrativa.
