Se dispara el costo de verduras básicas

CIUDAD VALLES.- Se dispara el costo de las verduras hasta un 200 por ciento, las más demandadas del mercado por afectaciones por las lluvias, refieren productores.

Ángel Salazar Alvizo explicó que los artículos de mayor venta en el mercado, como chile serrano, tomate y cebolla han aumentado de un 100 a un 200 por ciento, debido a la baja producción que hubo en Ébano, dadas las pérdidas que dejaron las lluvias.

La falta de producto ha elevado la demanda de los consumidores y, por ejemplo, en el caso del chile serrano, que es la base de las salsas y los aderezos en las cocinas mexicanas, pasó de los 25 a los 68 pesos, así como el tomate, que actualmente está en 30 pesos el kilo, lo que representa un duro golpe para la economía familiar.