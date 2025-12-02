Por “mordelones” suspenden a dos policías estatales

La Guardia Civil Estatal informó que dos elementos operativos de la corporación fueron separados de manera inmediata de sus funciones desde el viernes pasado, luego de que en redes sociales circulara un video que los pondría como posibles participantes de actos violatorios a sus funciones y hechos constitutivos de una posible falta administrativa.

Al conocer esta situación, la Guardia Civil Estatal tomó cartas de manera inmediata, notificando a ambos elementos sobre su situación administrativa y activando los protocolos internos correspondientes.

En el video, grabado por un ciudadano, se observa cuando uno de los policías le pide dinero por no contar con un documento de su vehículo y aunque él explica que ya lo tiene pagado pero que no ha ido por él, el agente le dice “nomás saca pa’l chesco”.

Ante la negativa del ciudadano, los policías lo dejan continuar su camino y también se retiran del sitio sin conseguir su objetivo.

Una vez conocido el hecho y en cumplimiento a la normatividad vigente, el caso fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia, instancia responsable de realizar la investigación administrativa con total imparcialidad para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

De forma paralela, la Guardia Civil Estatal informó que los elementos deberán enfrentar su situación jurídica de manera personal e individual ante las autoridades competentes, sin ningún tipo de respaldo institucional, en congruencia con la política de cero tolerancia hacia conductas que vulneren la confianza ciudadana o contravengan la ley.

Asimismo, se hace un llamado a cualquier persona que considere haber sido víctima de los elementos señalados para que presente su denuncia, ya sea ante esta propia Secretaría o directamente ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que se integren las carpetas correspondientes y el caso sea llevado hasta sus últimas consecuencias.

En caso de acreditarse responsabilidad, la Comisión de Honor y Justicia podrá determinar la baja definitiva e irrevocable de los elementos, quienes además no podrán incorporarse a ninguna otra corporación policial del país, conforme a la normativa aplicable.