Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

IFSE devolverá 3 mdp de impuestos a la Sefin

Esto, del presupuesto adicional autorizado por el Congreso: Lecourtois

Por Leonel Mora

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
IFSE devolverá 3 mdp de impuestos a la Sefin

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, expresó que los tres millones de pesos de presupuesto adicional autorizados por el Congreso del Estado servirán principalmente para saldar impuestos pendientes con la misma Secretaría de Finanzas (Sefin) del Poder Ejecutivo del Estado.

No precisó si esos tres millones de pesos fueron expresamente solicitados por el Instituto a su cargo, pero recordó que el año pasado, 2024, se entregó una propuesta de Presupuesto de Egresos que incluía un aumento de 3.6 por ciento u 11 millones de pesos sobre los 300 millones que ha recibido el IFSE en cada uno de los cinco ejercicios fiscales más recientes.

Este incremento, que se pretendía usar para cubrir compromisos ya asumidos de aumento salarial para las y los trabajadores del IFSE, fue aprobado en el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal de 2025, pero en la práctica quedó eliminado por parte de la Secretaría de Finanzas, lo que obligó al Instituto a posponer el pago de impuestos como el que aplica sobre la nómina, además de reducir diversos conceptos de gasto corriente para poder cumplir el compromiso de aumento que, incluso, ya se tenía firmado con los sindicatos.

Se solicitó entonces a la Sefin que cubriera una parte del pago de impuestos que, con los tres millones producto de la readecuación aprobada por el Congreso, podrá ser devuelta a Finanzas del Estado.

