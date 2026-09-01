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Hasta 15 alcaldes buscarían la reelección: Torres Sánchez

Aseguró que ya han manifestado su interés en continuar en sus cargos por un periodo adicional

Por Rubén Pacheco

Septiembre 01, 2026 12:30 p.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Pulso

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      Entre 10 y 15 presidentes municipales de San Luis Potosí tendrían contemplado buscar la reelección en los comicios de 2027, reveló el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien señaló que será la última elección en la que los ediles podrán recurrir a esta figura.

      El funcionario estatal explicó que, aunque la reforma federal que elimina la reelección ya fue aprobada, su entrada en vigor será hasta 2030, por lo que los alcaldes que actualmente tienen la posibilidad de permanecer otros tres años en el cargo todavía podrán competir nuevamente por el voto ciudadano en 2027.

      Torres Sánchez señaló que entre quienes han manifestado interés se encuentran tanto alcaldes como alcaldesas, quienes buscarían obtener nuevamente la confianza de la población para continuar al frente de sus respectivos ayuntamientos durante un periodo adicional.

      En contraste, afirmó que hasta el momento ningún funcionario de la administración estatal ha manifestado públicamente su intención de dejar el cargo para competir por una posición de elección popular en el próximo proceso electoral.

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      El secretario General de Gobierno recordó que los funcionarios estatales que decidan participar activamente en las elecciones de 2027 deberán separarse de sus actuales responsabilidades, a fin de evitar que sus aspiraciones políticas interfieran con las funciones de la administración estatal.

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