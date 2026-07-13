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Pega a potosinas rezago laboral

Tiene el estado baja capacidad para atraer el talento de mujeres a las empresas

Por Jaime Hernández

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Pega a potosinas rezago laboral
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      Desarrollado por SACS IA

      El estudio busca identificar la capacidad de las 32 entidades federativas para atraer y retener el talento de las mujeres. En ese sentido, la capacidad del estado se ubica por debajo de la media nacional, que es de 45.7 por ciento. La medición corresponde al tercer trimestre de este año.

      San Luis y la desigualdad en trabajo no remunerado

      El menor desempeño de la entidad en esta materia también se refleja en la desigualdad en trabajo no remunerado que afecta a las mujeres. De acuerdo al estudio, las potosinas que trabajan deben invertir 58.7 por ciento más horas que los hombres por el mismo salario.

      Esto genera una brecha salarial de 10 por ciento, explicada como el valor absoluto de la diferencia de ingresos de hombres y mujeres.

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      Mujeres dispuestas a trabajar pero sin permanencia económica

      El estudio revela además que la tercera parte de las mujeres del estado, específicamente, el 31.6 por ciento, están dispuestas a trabajar, pero no logran permanecer activas en la economía.

      Los indicadores económicos en materia de autonomía laboral tienen al estado en el lugar 24, en buena medida por el 45.4 por ciento de mujeres viviendo en pobreza laboral, que contrasta con apenas un 16.5 por ciento de mujeres que son emprendedoras formales, lo que la dejó en el lugar 20 en ese indicador.

      En sus conclusiones, el Imco indicó que en todas las entidades, es necesario aumentar la participación económica de las mujeres. Esta, insiste el documento, debe ser una estrategia de desarrollo para los estados para dar seguimiento a las condiciones laborales de las mujeres a nivel estatal, al ofrecer por primera vez una medición comparable con el pasado reciente.

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