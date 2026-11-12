Impagables, hasta 100 mil créditos del Infonavit

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Luego de entrevistarse con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el director general del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) Octavio Romero Oropeza anunció que San Luis Potosí terminó con créditos leoninos de más de cien mil cuentahabientes que contaban con adeudos impagables del sistema anterior.

El funcionario federal sostuvo una reunión privada con el titular del Poder Ejecutivo estatal y funcionarios locales.

En entrevista, dijo que los adeudos que los derechohabientes arrastraban, provienen en algunas ocasiones de hace más de 35 años. "Son gente que ha sufrido toda su vida y que con esto se quitan ese peso de encima", sostuvo.

Precisó que el método para volver los adeudos impagables, consistía en reestructuras constantes que obligaban a los derechohabientes a alargar el periodo de pago. De hecho, ubica el periodo de las deudas insostenibles, el que comenzó justo cuando se le otorgó a la iniciativa privada la construcción de las casas.

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Aseguró que la estabilidad de los adeudos ocurrió hasta el último día en que el Infonavit construyó casas, porque luego intervinieron los privados "y fue cuando empezaron los problemas", porque las empresas empezaron a trabajar muy lejos con casas muy chicas y sin servicios", puntualizó.

Añadió que ellos van a construir viviendas en zonas urbanas, periurbanas o en sitios que por cuestiones de traslado, estén cercanos a hospitales, escuelas, áreas comerciales o de accesibilidad para que no se conviertan en sitios sin servicios.

Las casas que el Infonavit ofrece, constan de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala, comedor, cocina y servicio sanitario completo y se trata de viviendas construidas mayoritariamente a base de blocs de concreto.