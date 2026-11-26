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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió dos acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de San Luis Potosí. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que el Congreso local,

estableció disposiciones que dejan la educación inclusiva a criterio de las autoridades y trasladan responsabilidades del Estado a estudiantes.

Una de las impugnaciones señala que la Secretaría de Educación estatal, solo está obligada a "procurar" que las escuelas cuenten con libros en Braille, macrotipos, textos audibles y tecnología adaptada. Para la CNDH, esto convierte una obligación en una decisión discrecional y

permite que la falta de presupuesto sea utilizada para justificar la

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ausencia de materiales accesibles.

El organismo advirtió que estudiantes con discapacidad y sus

familias quedan sin mecanismos para exigir ese equipamiento. Incluso acusó al Congreso de haber privilegiado "la comodidad de la administración financiera" por encima del derecho a una educación inclusiva de calidad.

La segunda disposición cuestionada plantea que estudiantes de nivel

medio superior y superior brinden acompañamiento y mentoría a personas con discapacidad como parte de su servicio social. La CNDH considera que esta medida no garantiza atención especializada ni permanente, pues depende de la disponibilidad de prestadores y delega una

responsabilidad del Estado en personas sin vínculo laboral con la

Secretaría de Educación. También señaló que no encontró constancia de una consulta previa a las personas con discapacidad.

La primera acción fue presentada el 9 de noviembre contra las fracciones V y XXI del Artículo 13, reformado mediante el Decreto 0607,

publicado el 8 de octubre. La segunda, promovida el 19 de noviembre, cuestiona que la legislación estatal establezca como supletoria una

convención internacional que ya es de aplicación directa en México. La CNDH pidió invalidar ambas reformas.