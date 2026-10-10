Empleados del IMSS exigen alza salarial y mejoras laborales
Denuncian falta de insumos que han tenido que comprar
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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí han tenido que comprar con recursos propios materiales para atender a pacientes, ante la falta de insumos en sus áreas de trabajo, denunció Karina Guerrero Salas, enfermera especialista.
Personal sindicalizado inicia protesta por condiciones laborales
La situación forma parte de las inconformidades que llevaron al personal sindicalizado a iniciar una protesta para exigir mejores condiciones laborales y un aumento salarial del 10%.
Enfermera denuncia carencia de materiales y riesgos legales
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Guerrero Salas explicó que, durante su etapa en hospitalización, compró tiras reactivas para medir la glucosa, un glucómetro, un baumanómetro y termómetros para agilizar la atención. También señaló que en áreas como quirófano han faltado suturas y otros materiales, lo que, advirtió, puede dejar al personal expuesto a demandas de pacientes cuando no dispone de los insumos necesarios para trabajar.
A estas carencias se suma la falta de personal. Según la enfermera, existen plazas vacantes que no han sido cubiertas y la sobrecarga laboral afecta especialmente a enfermeras, médicos y especialistas. Incluso, relató que durante una jornada nocturna tuvieron que cerrar algunos servicios para completar la atención de áreas prioritarias.
Entre sus demandas, el personal exige un incremento salarial del 10%, el regreso de jubilaciones y pensiones, así como el abastecimiento de medicamentos e insumos. Guerrero Salas indicó que el aumento salarial recibido fue de 2.9%, porcentaje que consideró insuficiente frente al incremento de 13% al salario mínimo que mencionó durante la entrevista.
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