Inaugura el Alcalde los XII Juegos de Policías y Bomberos

En una emotiva ceremonia que incluyó expresiones de la riqueza cultural potosina, el alcalde Enrique Galindo Ceballos inauguró este domingo la XII Edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, que consolida a San Luis Potosí como Capital Americana del Deporte. Acompañado de representantes de los tres niveles de gobierno, así como de regidores y de integrantes del gabinete municipal, el alcalde dio la bienvenida a alrededor de 3 mil competidores de 16 países y de múltiples estados de la República, quienes participarán en 33 diferentes disciplinas.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos los invitó a disfrutar no solo de la gran fiesta deportiva que se desarrollará durante una semana en diferentes escenarios y lugares representativos de la ciudad, sino también de la riqueza cultural e histórica de San Luis Potosí, a la que se suman en estos días las festividades del Día de Muertos.

La lucida ceremonia inaugural, abrió con una danza tradicional chichimeca, a la que siguió el desfile de los contingentes y un descenso a rapel con la antorcha del fuego deportivo desde las alturas del Palacio Municipal, que fue entregada al Jefe del Gobierno de la capital para encender el pebetero que arderá durante una semana en la Plaza de Armas.

Durante la ceremonia, el copresidente de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, Robert Thomas, quien funge también como presidente de la Asociación Internacional de Tácticas Policiales, agradeció el respaldo del Gobierno de la Capital para la realización de este evento y recordó que hace cuatro años, en el inicio de la administración de Enrique Galindo, San Luis Potosí fue sede de los que han sido los mejores juegos latinoamericanos de la historia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí