Inauguraron 2 da. sesión del Notariado Mexicano

El presidente de la Unión Internacional del Notariado David Figueroa Márquez y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguraron la segunda sesión del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que se desarrolla en el Centro de Negocios Potosí, en San Luis Potosí.

La reunión en la que estuvieron presentes el presidente nacional del Notariado Mexicano Ricardo Vargas Navarro y Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí como anfitrión, discutirá los retos del notariado que deberán enfrentar los notarios de México ante la nueva realidad.

En el discurso inaugural, Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, reconoció en el gobernador a alguien que ha construido la cercanía entre los potosinos, basada no sólo en la comunicación permanente sino en acciones que promueven el desarrollo y la atracción de inversión extranjera sin precedentes.

Para el caso de los programas sociales innovadores, Barrón Cerda se refirió al denominado Tu casa tu Apoyo que se refiere a la escrituración de predios para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia y facilitar la construcción de viviendas económicas o en su caso con materiales y terreno aportados por el gobierno y que en la relación del Notariado con el gobierno permitirán a miles de familias contar con un patrimonio propio.

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Por su parte, el presidente del notariado Internacional David Figueroa Márquez explicó que el territorio anfitrión forma parte de los 93 notariados de igual número de países y que reúne en un mismo fin a 300 mil notarios que proporcionan seguridad y certeza jurídica a nivel mundial, coadyuvando con los gobiernos para disminuir el riesgo de litigios.

Recordó que México atiende a 120 millones de personas entre las fronteras y 160 millones de oportunidades de solución de problemas.

El presidente nacional del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, aseguró que el notariado mexicano comparte la visión de construir un estado con instituciones sólidas, donde la ley es el camino para garantizar derechos, proteger a las personas y dar estabilidad a las relaciones económicas.

En su intervención inaugural, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que San Luis Potosí es un estado seguro y que ha hecho lo necesario para enfrentar la delincuencia con toda firmeza.

Agregó que se hacen lo necesario para ayudar a los que menos tienen, tal y como ocurre con los programas sociales que incluyen el reparto de más de 30 mil lotes para construcción de vivienda que llevan tras de sí trámites totalmente gratuitos por cortesía de los notarios potosinos.

Dijo que a él le convence la idea de continuar gobernando para apoyar también a los que más tienen, mantener vivas sus empresas y garantizar que sigan siendo los que generan el empleo, porque son los que pagan impuestos y hacen grande a San Luis Potosí.

En el evento que se desarrolla en el Centro de Negocios Potosí.