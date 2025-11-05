Incrementan inspecciones en empresas y comercios

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha incrementado las inspecciones en empresas y comercios de San Luis Potosí, incluidos supermercados y negocios de comida rápida, tras detectar que muchos establecimientos, incumplen con normas estructurales, eléctricas y de gas. Según el titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, diariamente reciben alrededor de 50 solicitudes de revisión, de las cuales cerca del 50 por ciento, corresponden a empresas que presentan fugas de gas.

“Nosotros hemos intensificado mucho las revisiones de esta naturaleza en las empresas como son Walmart, los Waldo’s de aquí, inclusive las empresas de comida rápida, como los burgers, todo ese tipo de negocios, regularmente se les hace muy fácil y a veces no cumplen ni con el estructural, ni con el eléctrico, ni mucho menos con el dictamen de gas, y para nosotros hoy ha quedado de manifiesto, como lo que pasó en otro estado, que es de suma importancia”, señaló Ordaz Flores.

Además, añadió que estas omisiones pueden derivar en accidentes graves, si las empresas delegan la responsabilidad a sus proveedores de gas, sin contar con dictámenes ni medidas de seguridad adecuadas, como válvulas revisadas, ductos encapsulados y mangueras de alta presión.

El funcionario destacó que la protección civil debe ocupar un lugar prioritario en la prevención de riesgos y urgió a los municipios a asumir su papel como primeros respondientes ante contingencias, como lo establece la ley. “Los municipios que son muy renuentes, no le aportan inclusive ni su personal, no le aportan herramientas, no le aportan a vehículos, aunque recordemos que la ley dice que los primeros respondientes son los ayuntamientos y si a ellos se les sale de control o les queda de grandes dimensiones la contingencia, entramos el estado”, dijo.

El pasado sábado 1 de noviembre, una explosión seguida de un incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, Sonora, dejó al menos 23 muertos y más de diez heridos. La Fiscalía de Sonora investiga si el siniestro fue provocado por una falla eléctrica o un transformador sin mantenimiento, mientras autoridades mantienen la zona cerrada y continúan recabando evidencia para esclarecer lo ocurrido.