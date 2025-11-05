En el marco del 55 aniversario del Museo Francisco Cossío celebrará con una experiencia nocturna que invita a recorrer sus salas a la luz de una linterna. El Recorrido Nocturno con Linterna se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas.

Esta actividad propone una forma distinta de conocer el recinto y sus colecciones, a través de una visita guiada en penumbra que revela la historia y los espacios del museo desde otra perspectiva.

Durante el recorrido, las y los asistentes visitarán las 11 salas del museo, entre ellas la Sala Prehispánica, la Sala de Arte Sacro y las exposiciones temporales “Personajes y lugares fantásticos” y “Colección del Museo Francisco Cossío”. La propuesta busca que el público redescubra los acervos del recinto en un ambiente distinto al habitual, en el que la oscuridad y la luz limitada transforman la manera en que se observa la pintura, la escultura o los objetos antiguos.

Entre las paradas del recorrido se encuentra la sala dedicada al pintor Germán Gedovius Huerta, artista nacido en la Ciudad de México en 1866 y estrechamente ligado a San Luis Potosí, donde pasó su infancia y adolescencia. Sordomudo de nacimiento, Gedovius desarrolló desde joven una notable habilidad para el dibujo, que más tarde lo llevó a estudiar en la Academia de San Carlos y en la Academia Real de Múnich, donde obtuvo una medalla de oro por su Autorretrato. Su obra, influida por el barroco holandés y el realismo, combina retratos, paisajes y bodegones que reflejan una mirada sensible y técnica rigurosa.

En esta exposición se podrán apreciar retratos emblemáticos como los de Luis Gonzaga Urbina, Otto von Bismarck y Dolores Gedovius, su hermana, quien aparece posando en un triciclo de época. Esta última pintura tiene un valor simbólico especial, ya que fue la primera obra que integró la colección del Museo Francisco Cossío. La selección muestra la versatilidad del artista y su papel en la formación de una generación de pintores mexicanos que incluyó a María Izquierdo, Diego Rivera y Saturnino Herrán.

El cupo del recorrido es limitado y tiene una cuota de recuperación de cien pesos.