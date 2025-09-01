Incumple gobierno con pago a maestros

El Gobierno del Estado incumplió con el pago de un bono denominado "medida económica", a un número hasta ahora indeterminado de trabajadores de la educación de las secciones 26 y 52. El pago de 2 mil pesos debió llegar la primera quincena de agosto. Se terminó el mes y es fecha que el pago no aparece.

Hasta ahora se desconoce el número exacto de trabajadores de la educación a los que no se les cumplió con el pago, pero comenzaron a replicar en redes sociales los comentarios de que el dinero no llegó.

Los propios docentes se organizaron para realizar un inventario de todos los faltantes de pago, y para ello recabar el testimonio de todos los docentes de San Luis Potosí. Por lo pronto, anunciaron que entregarán de inmediato los datos al titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) Juan Carlos Torres Cedillo.

De hecho, este lunes, los docentes harán un primer corte de lista de aquellos que no recibieron el apoyo, aunque se sabe que el reparto del recurso se hizo de manera diferenciada, es decir, algunos trabajadores de la educación sí lo recibieron y otros no.

El recurso que el gobierno estatal no entregó, es un reparto de dinero que se da cada año, aunque su pago no debe rebasar la primera quincena de agosto. Los docentes advirtieron que la Secretaría de Educación deberá resolver de manera extraordinaria el caso.

De manera simultánea, hay una petición a las autoridades para que revisen un incremento del 1 por ciento, para los docentes y personal de apoyo, además del 2 por ciento para los que son directivos, pago que deberá aparecer antes de las fiestas patrias.