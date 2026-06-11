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Indagan a delegado por despensas en el PVEM

Por Rubén Pacheco

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Indagan a delegado por despensas en el PVEM
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      Se encuentra en proceso de investigación la trazabilidad y el actuar de un delegado en el almacenaje de despensas del programa Seguridad Alimentaria de la Sedesore, en la sede de la dirigencia municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Villa de Reyes.

      Así lo informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), quien exteriorizó que el funcionario sabía que resguardar el producto en un partido político

       está prohibido, por ello, se analiza con la representación legal si procede una posible destitución.  

      "Debe de tener muchísimo cuidado, porque representan una institución. No se valen solos (...) conocemos el tema de lo que está sucediendo, pero te reitero, estamos en el proceso de revisión y claro que se va a imponer una sanción", advirtió.  

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      Refirió que la investigación donde interviene la Contraloría General del Estado, revisa cómo sucedieron los hechos con el presidente municipal, porque, en ocasiones el traslado de las despensas lo realiza personal de las alcaldías 

      o voluntariado.

      En entrevista, la funcionaria estatal aseveró que la omisión del subalterno correspondió solo a un día y la cantidad de cajas detectadas no "fue una cantidad grande".

      "Ya estamos revisando. Quiero ser muy reiterativa en el tema que, cada delegado es responsable de cada acción que hace, independientemente cuando no reciba una indicación de su servidora", concluyó.

      Tras darse a conocer la irregularidad, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona desaprobó el resguardo y anunció que, al menos el delegado de Sedesore sería sancionado administrativamente.

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