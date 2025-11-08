logo pulso
Indígenas protestan por sus derechos frente a Palacio

Por Rolando Morales

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Indígenas protestan por sus derechos frente a Palacio

Integrantes de los pueblos Otomí, Tének, Náhuatl, Wixárika, Mixteca Independiente y Triqui del municipio de San Luis Potosí instalaron un plantón permanente frente al Palacio Municipal para exigir al gobierno de Enrique Galindo Ceballos el cumplimiento de sus obligaciones hacia las comunidades indígenas y el respeto a su derecho de autonomía.

Durante la manifestación, la representante del pueblo Triqui y extitular de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas, Palmira Flores García, explicó que la protesta surge ante el abandono institucional y la falta de políticas públicas efectivas dirigidas a los pueblos originarios. 

Según detalló, desde el inicio de la administración 2024–2027, encabezada por el secretario general Fernando Chávez, no se ha dado continuidad a los programas de salud, proyectos productivos y capacitaciones que anteriormente beneficiaban a las comunidades indígenas, lo que evidencia un retroceso en la atención gubernamental hacia estos sectores.

Flores García recordó que durante el trienio 2021–2024, bajo la gestión del entonces secretario general Daniel Hernández Delgadillo, se implementaron programas como el Fondo de Salud Municipal, proyectos productivos en siete vertientes y cursos de capacitación en derechos indígenas en coordinación con el Poder Judicial y el Colegio de San Luis. Sin embargo, lamentó que dichas acciones hayan sido canceladas o ignoradas por la administración actual, lo que ha dejado sin apoyo a cientos de familias indígenas.

La exfuncionaria también señaló que, mientras estuvo al frente de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas, enfrentó violencia institucional y obstáculos que limitaron su labor, al ser marginada de los procesos de diálogo y toma de decisiones. Denunció que la visión del actual secretario general se ha limitado a la entrega de apoyos asistencialistas, sin promover estrategias que fortalezcan la autonomía, el desarrollo y el empoderamiento de las comunidades, especialmente de las mujeres.

Flores García advirtió que el plantón permanecerá de forma indefinida hasta que el Ayuntamiento dé respuesta a las exigencias planteadas, al considerar que los pueblos indígenas han sido excluidos de la agenda municipal y que es necesario restablecer el diálogo y el reconocimiento pleno de su autonomía.

Señaló que los pueblos participantes decidieron instalar el plantón ante la omisión del Ayuntamiento en el cumplimiento de la ley y la exclusión de representantes indígenas en procesos de elección y consulta. Denunció además la existencia de usurpación en la representación indígena dentro del municipio, lo que ha afectado la legitimidad y el ejercicio de sus derechos colectivos.

Flores García destacó que las comunidades han mantenido una postura pacífica y de diálogo, incluso frente a irregularidades y violaciones legales que han sido ignoradas por las autoridades electorales y municipales. Afirmó que la exigencia central es la correcta aplicación del recurso etiquetado como apoyo social indígena, el cual, dijo, debe canalizarse conforme a las necesidades reales de las comunidades.

