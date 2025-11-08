Pese al frío, no se ha dectectado a indigentes

Pese a los descensos de temperatura registrados durante las mañanas y noches de la última semana, no se han detectado personas en situación de calle en el municipio, informó la Dirección de Protección Civil Municipal.

Martín Bravo Galicia, titular del área, señaló que el personal mantiene recorridos en puntos donde usualmente se ubican personas en condición vulnerable, principalmente en zonas debajo de puentes vehiculares y camellones, donde suelen adaptarse espacios con cartón para pernoctar.

Indicó que durante esta temporada se lleva a cabo la entrega de colchonetas y cobijas, además de canalizar a quienes se encuentren en la vía pública hacia algún albergue temporal. Sin embargo, reconoció que algunas personas rechazan ser trasladadas y únicamente aceptan las cobijas.

“En lo que va de estos días en los que ya comenzó a sentirse el frío, no hemos encontrado gente en calle, pero los recorridos se mantienen principalmente durante la noche para evitar que haya personas durmiendo a la intemperie”, expresó.

Bravo Galicia detalló que, por parte del DIF Municipal, ya está en operación el albergue temporal de la colonia Las Flores, con el cual trabajan de manera coordinada para brindar atención y canalizar hacia este espacio a quienes lo requieran.

Además de otros albergues y algunos centros de rehabilitación con los que se tiene acercamiento, ya que también se han encontrado personas con problemas de alcohol o drogas a las que se invita a acudir a estos sitios.