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Sheinbaum avala renuncia de Taddei en INE y pide investigar

Sheinbaum afirmó que la salida de Taddei no afecta el proceso electoral 2026-2027 y que se seguirá el procedimiento legal.

Por EFE

Octubre 26, 2026 10:14 a.m.
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Sheinbaum avala renuncia de Taddei en INE y pide investigar
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      Ciudad de México, 26 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, avaló este lunes la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo encargado de organizar las elecciones en el país, tras señalamientos de presunta corrupción, y exigió investigar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

      "Creo que ella toma una buena decisión de separarse del cargo", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, mientras insistió en que "no puede haber señalamientos, sombras (...) de corrupción en la institución electoral".

      La gobernante mexicana subrayó que la salida de Taddei, anunciada el domingo y prevista para formalizarse este lunes ante la Cámara de Diputados, no debe impedir que continúen las investigaciones.

      "Si hubo un mal manejo de recursos públicos o hubo conflicto de interés, eso tiene que investigarse", sostuvo.

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      La renuncia se produce después de que el periódico mexicano Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

      La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el viernes una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, mientras Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales.

      Renuncia de Taddei y proceso electoral

      La mandataria rechazó que la salida de Taddei represente una crisis para el INE, pese a que México se encuentra en pleno proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, entre otros cargos.

      Explicó que el Consejo General deberá elegir una presidencia provisional y que la Cámara de Diputados iniciará el procedimiento para designar a quien encabezará el organismo.

      "Afortunadamente, pues la ley establece qué hacer con toda precisión", aseguró.

      Reacciones y postura de Sheinbaum

      Sheinbaum también condenó los ataques personales contra Taddei que consideró misóginos y pidió distinguir entre los señalamientos sobre su desempeño institucional y las críticas a su vida privada.

      "Una cosa es un señalamiento de posible abuso o conflicto de interés y otra cosa muy distinta es celebrar esta crítica personal a una mujer", expresó.

      La presidenta reiteró además que considera excesiva la propuesta presupuestaria del INE para 2027 y defendió que sus recursos se calculen a partir del gasto electoral de 2024, actualizado conforme a la inflación de 2025 y 2026.

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