INE asumirá conteo rápido de elección a gubernatura

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El Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá el diseño, implementación y operación del conteo rápido para la elección de la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, como parte de una estrategia que abarcará otros 16 estados del país, con el propósito de homologar los procedimientos estadísticos y garantizar la difusión oportuna de tendencias electorales.

Consejo General del INE aprueba resolución para conteo rápido

La medida fue aprobada por el Consejo General del organismo mediante la resolución INE/CG571/2026, en la que determinó ejercer su facultad de asunción parcial para coordinar estos ejercicios en las 17 entidades donde se renovarán los poderes ejecutivos estatales durante los procesos electorales locales 2026-2027.

Centralización del conteo rápido para uniformidad y certeza

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La decisión responde a la necesidad de establecer mecanismos uniformes para la selección de muestras, recolección, transmisión y procesamiento de información, debido a las complejidades técnicas y logísticas que implica desarrollar conteos rápidos de manera simultánea en distintas entidades.

El INE consideró que centralizar estas tareas permitirá aprovechar su infraestructura y experiencia, además de fortalecer la certeza y objetividad de los resultados.